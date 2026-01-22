Les mineurs de cuivre chutent en raison de la baisse du prix du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, en suivant la baisse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1% à 12 686 dollars la tonne métrique ** Les prix du cuivre chutent alors que les stocks des bourses augmentent et que le président américain Donald Trump a retiré sa menace d'imposer des droits de douane aux pays opposés à son rachat du Groenland MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en baisse de 2,1% et BHP Group BHP.N en baisse de ~2%

** Southern Copper SCCO.N en baisse de 1,6% MET/ ** Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 2,5%, pénalisé par la baisse de la production de cuivre au 4ème trimestre

** Teck Resources TECKb.TO TECK.N en baisse de 1,5% et Hudbay Minerals HBM.TO en baisse marginale