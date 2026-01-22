 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre chutent en raison de la baisse du prix du métal rouge
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, en suivant la baisse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1% à 12 686 dollars la tonne métrique ** Les prix du cuivre chutent alors que les stocks des bourses augmentent et que le président américain Donald Trump a retiré sa menace d'imposer des droits de douane aux pays opposés à son rachat du Groenland MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en baisse de 2,1% et BHP Group BHP.N en baisse de ~2%

** Southern Copper SCCO.N en baisse de 1,6% MET/ ** Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 2,5%, pénalisé par la baisse de la production de cuivre au 4ème trimestre

** Teck Resources TECKb.TO TECK.N en baisse de 1,5% et Hudbay Minerals HBM.TO en baisse marginale

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
64,610 USD NYSE -1,54%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 898,00 USD LME -1,23%
FREEPORT MCMORAN
59,155 USD NYSE -2,40%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
33,290 CAD TSX +0,15%
Pétrole Brent
64,17 USD Ice Europ -1,76%
Pétrole WTI
59,63 USD Ice Europ -1,63%
RIO TINTO SP ADR
87,040 USD NYSE -2,03%
SOUTHERN COPPER
181,560 USD NYSE -1,40%
TECK RESOURCES RG-B
72,190 CAD TSX -1,53%
TECK RESOURCES RG-B
52,260 USD NYSE -1,41%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank