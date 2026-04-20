Les mineurs de cuivre chutent alors que le métal rouge glisse en raison des doutes sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange chute de 0,8% à 13 237 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a baissé alors que le détroit d'Ormuz s'est à nouveau fermé au trafic maritime et que le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis semble menacé, ravivant les craintes sur la croissance économique

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N chutent respectivement de 1 % et de 1,3 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N sont en baisse marginale et de 1,7 %, respectivement

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N glisse de 1,7%, Ero Copper ERO.TO , ERO.N baisse de 2,4% et Teck Resources TECKb.TO , TECK.N chute de 1,1%