 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre chutent alors que le métal rouge glisse en raison des doutes sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange chute de 0,8% à 13 237 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a baissé alors que le détroit d'Ormuz s'est à nouveau fermé au trafic maritime et que le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis semble menacé, ravivant les craintes sur la croissance économique

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N chutent respectivement de 1 % et de 1,3 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N sont en baisse marginale et de 1,7 %, respectivement

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N glisse de 1,7%, Ero Copper ERO.TO , ERO.N baisse de 2,4% et Teck Resources TECKb.TO , TECK.N chute de 1,1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
79,430 USD NYSE -1,27%
BHP GRP
33,605 EUR Tradegate -1,51%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 149,00 USD LME -0,24%
ERO COPPER
38,360 CAD TSX -3,23%
ERO COPPER
28,090 USD NYSE -2,87%
FREEPORT MCMORAN
69,950 USD NYSE -0,37%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
34,790 CAD TSX -1,97%
HUDBAY MINERALS
25,460 USD NYSE -1,74%
Pétrole Brent
95,13 USD Ice Europ +3,44%
Pétrole WTI
89,42 USD Ice Europ +5,25%
RIO TINTO
103,200 EUR Tradegate -0,58%
RIO TINTO SP ADR
99,730 USD NYSE -0,39%
SOUTHERN COPPER
190,220 USD NYSE -2,10%
TECK RESOURCES RG-B
80,340 CAD TSX -1,16%
TECK RESOURCES RG-B
58,800 USD NYSE -0,95%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank