Les mineurs de cuivre chutent alors que le métal rouge est en baisse suite à des prises de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a baissé de 0,4% à 12 850 $ la tonne métrique

** Les prix chutent alors que les investisseurs ont bloqué leurs profits, prolongeant ainsi le recul de leur récente et forte hausse

** "Les mouvements continus en miroir avec les métaux précieux suggèrent qu'il s'agit principalement de prises de bénéfices et de nettoyage de positions, plutôt que d'un changement majeur dans la tendance sous-jacente", ont déclaré les analystes de Sucden Financial dans une note

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont toutes deux baissé de 1,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N ont chuté respectivement de 1,3 % et de 1 %

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N a chuté de 1,8% et ERO Copper ERO.TO ERO.N a baissé de 1%