Les mineurs de cuivre chutent alors que le métal rouge est en baisse suite à des prises de bénéfices
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a baissé de 0,4% à 12 850 $ la tonne métrique

** Les prix chutent alors que les investisseurs ont bloqué leurs profits, prolongeant ainsi le recul de leur récente et forte hausse

** "Les mouvements continus en miroir avec les métaux précieux suggèrent qu'il s'agit principalement de prises de bénéfices et de nettoyage de positions, plutôt que d'un changement majeur dans la tendance sous-jacente", ont déclaré les analystes de Sucden Financial dans une note

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont toutes deux baissé de 1,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N ont chuté respectivement de 1,3 % et de 1 %

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N a chuté de 1,8% et ERO Copper ERO.TO ERO.N a baissé de 1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
62,680 USD NYSE -1,83%
BHP GRP
26,960 EUR Tradegate -1,43%
ERO COPPER
39,350 CAD TSX -1,58%
ERO COPPER
28,465 USD NYSE -1,33%
FREEPORT MCMORAN
54,241 USD NYSE -2,29%
Gaz naturel
3,53 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
29,010 CAD TSX -1,16%
HUDBAY MINERALS
20,955 USD NYSE -1,09%
Pétrole Brent
60,94 USD Ice Europ +0,91%
Pétrole WTI
56,83 USD Ice Europ +0,66%
RIO TINTO SP ADR
83,640 USD NYSE -1,46%
SOUTHERN COPPER
156,870 USD NYSE -0,77%
TECK RESOURCES RG-B
67,630 CAD TSX -1,81%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
