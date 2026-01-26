 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre augmentent, suivant le prix du métal rouge
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent dans les échanges d'avant-marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1% à 13 245 $ la tonne métrique, après avoir atteint 13 260 $, son plus haut niveau depuis le 14 janvier ** Le prix du cuivre augmente alors que l'attention se porte à nouveau sur les attentes d'une forte demande et de perturbations de l'offre MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N gagne 1,3% et BHP Group BHP.N grimpe d'environ 1%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 4,3% et Freeport-McMoRan FCX.N bondit d'environ 5%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N augmente de 5%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N de 4,2% et Ero Copper ERO.TO

ERO.N de ~6%

Valeurs associées

ANTOFAGASTA
3 772,000 GBX LSE +5,25%
BHP GROUP SP ADR
68,630 USD NYSE +1,65%
BHP GRP
29,015 EUR Tradegate +1,49%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 920,50 USD LME +2,28%
ERO COPPER
47,570 CAD TSX +5,71%
ERO COPPER
34,690 USD NYSE +5,67%
FREEPORT MCMORAN
62,340 USD NYSE +3,19%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
35,680 CAD TSX +4,21%
HUDBAY MINERALS
25,895 USD NYSE +3,70%
Pétrole Brent
65,38 USD Ice Europ -1,37%
Pétrole WTI
60,54 USD Ice Europ -1,22%
RIO TINTO
6 720,000 GBX LSE +2,19%
RIO TINTO SP ADR
91,880 USD NYSE +1,60%
SOUTHERN COPPER
189,100 USD NYSE +2,56%
TECK RESOURCES RG-B
75,940 CAD TSX +4,53%
TECK RESOURCES RG-B
55,290 USD NYSE +4,31%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
