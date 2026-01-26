Les mineurs de cuivre augmentent, suivant le prix du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent dans les échanges d'avant-marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1% à 13 245 $ la tonne métrique, après avoir atteint 13 260 $, son plus haut niveau depuis le 14 janvier ** Le prix du cuivre augmente alors que l'attention se porte à nouveau sur les attentes d'une forte demande et de perturbations de l'offre MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N gagne 1,3% et BHP Group BHP.N grimpe d'environ 1%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 4,3% et Freeport-McMoRan FCX.N bondit d'environ 5%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N augmente de 5%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N de 4,2% et Ero Copper ERO.TO

ERO.N de ~6%