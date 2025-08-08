Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis et à la demande chinoise

(Mise à jour)

8 août - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2 % à 9 700 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre a augmenté pour la troisième fois consécutive, soutenu par l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt américains après une réunion de la banque centrale et par des données économiques positives en Chine

** Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son choix pour occuper un siège vacant à la Réserve fédérale, ce qui a renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt et affaibli le dollar FRX/

** Un dollar plus faible .DXY rend les matières premières dont le prix est fixé dans la devise américaine moins chères pour les acheteurs utilisant d'autres devises

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,6 % et BHP Group

BHP.N en hausse de 1,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse de ~3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,7%

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de ~3%, Ero Copper ERO.TO en hausse de 1,8% et Teck Resources

TECKb.TO en hausse de 1,3%