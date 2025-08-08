 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 751,00
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis et à la demande chinoise
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

8 août - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2 % à 9 700 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre a augmenté pour la troisième fois consécutive, soutenu par l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt américains après une réunion de la banque centrale et par des données économiques positives en Chine

** Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son choix pour occuper un siège vacant à la Réserve fédérale, ce qui a renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt et affaibli le dollar FRX/

** Un dollar plus faible .DXY rend les matières premières dont le prix est fixé dans la devise américaine moins chères pour les acheteurs utilisant d'autres devises

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,6 % et BHP Group

BHP.N en hausse de 1,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse de ~3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,7%

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de ~3%, Ero Copper ERO.TO en hausse de 1,8% et Teck Resources

TECKb.TO en hausse de 1,3%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
53,020 USD NYSE +1,73%
COPPER GRADE
9 636,50 USD LME +0,33%
ERO COPPER
19,180 CAD TSX +1,54%
FREEPORT MCMORAN
42,078 USD NYSE +3,12%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
13,270 CAD TSX +2,95%
Pétrole Brent
66,92 USD Ice Europ +0,77%
Pétrole WTI
64,27 USD Ice Europ +0,80%
RIO TINTO
63,270 EUR Tradegate -0,17%
RIO TINTO SP ADR
61,945 USD NYSE +1,93%
SOUTHERN COPPER
100,700 USD NYSE +3,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

