Les mineurs de cuivre augmentent grâce à la faiblesse du dollar et aux perspectives d'approvisionnement

23 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange gagne 1% à 12.039 $ la tonne métrique, après avoir atteint un record de 12.132 $

** Les prix du cuivre augmentent alors que le commerce de fin d'année a prolongé l'élan des achats spéculatifs sur un dollar plus faible et des inquiétudes sur l'offre plus restreinte MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de 1,2% et BHP Group BHP.N augmente légèrement

** Southern Copper SCCO.N en hausse d'environ 1% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,6%

** Hudbay Minerals HBM.TO gagne 1%, Teck Resources

TECKb.TO gagne 4% et Ero Copper ERO.TO gagne environ 1%