Les mineurs de cuivre augmentent grâce à la faiblesse du dollar et aux perspectives d'approvisionnement
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange gagne 1% à 12.039 $ la tonne métrique, après avoir atteint un record de 12.132 $

** Les prix du cuivre augmentent alors que le commerce de fin d'année a prolongé l'élan des achats spéculatifs sur un dollar plus faible et des inquiétudes sur l'offre plus restreinte MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de 1,2% et BHP Group BHP.N augmente légèrement

** Southern Copper SCCO.N en hausse d'environ 1% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,6%

** Hudbay Minerals HBM.TO gagne 1%, Teck Resources

TECKb.TO gagne 4% et Ero Copper ERO.TO gagne environ 1%

Valeurs associées

ANTOFAGASTA
3 230,000 GBX LSE +1,96%
BHP GROUP SP ADR
61,060 USD NYSE +0,51%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 940,00 USD LME +0,80%
ERO COPPER
37,490 CAD TSX +1,60%
FREEPORT MCMORAN
52,080 USD NYSE +2,82%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
27,545 CAD TSX +1,64%
Pétrole Brent
62,19 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
58,14 USD Ice Europ +0,36%
RIO TINTO SP ADR
81,040 USD NYSE +1,16%
SOUTHERN COPPER
148,945 USD NYSE +1,22%
TECK RESOURCES RG-B
64,230 CAD TSX +3,41%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
