Les mineurs de cuivre augmentent alors que les prix des métaux progressent grâce à l'espoir de mettre fin à la fermeture du gouvernement américain
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre sont en hausse, suivant l'augmentation des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 0,2 % à 10 853 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a légèrement augmenté , soutenu par l'optimisme concernant la fin attendue de la fermeture du gouvernement américain, tandis que le marché attendait la publication des données sur les prêts de la Chine, principal consommateur, pour évaluer les perspectives de la demande

** Les actions cotées en bourse du géant minier mondial Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,3 % et celles du groupe BHP

BHP.N ont connu une hausse marginale

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoran FCX.N en hausse d'environ 1,6% chacun

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECKb.TO et Hudbay Minerals HBM.TO augmentent respectivement de 1,4% et 2,6%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
56,295 USD NYSE +0,95%
BHP GRP
24,445 EUR Tradegate +0,99%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 777,00 USD LME -0,21%
FREEPORT MCMORAN
41,815 USD NYSE +1,76%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +0,88%
HUDBAY MINERALS
24,060 CAD TSX +3,35%
Pétrole Brent
63,14 USD Ice Europ -3,00%
Pétrole WTI
58,96 USD Ice Europ -3,38%
RIO TINTO
74,820 EUR Tradegate +2,28%
RIO TINTO SP ADR
71,340 USD NYSE +1,44%
SOUTHERN COPPER
138,910 USD NYSE +0,32%
Afficher toutes les valeurs associées
