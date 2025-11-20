 Aller au contenu principal
Les mineurs d'uranium australiens bondissent, l'optimisme lié à l'IA, alimenté par Nvidia, dynamisant le secteur
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 05:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les mineurs d'uranium Deep Yellow DYL.AX , Boss Energy BOE.AX , Paladin Energy PDN.AX augmentent entre 3,3% et 6,9%

** Les actions figurent parmi les plus fortes hausses du sous-indice de l'énergie, même si .AXEJ perd 0,6%. ** Nvidia NVDA.O , la coqueluche de Wall Street en matière d'intelligence artificielle, a progressé durant la nuit après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre fiscal

** "Les actions de l'uranium sont considérées comme un élément clé du commerce de l'intelligence artificielle en raison de leur rôle dans l'alimentation des centres de données", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

** Depuis le début de l'année, DYL et PDN sont en hausse de 52% et 9,3%, tandis que BOE est en baisse de 30,7%

Valeurs associées

BOSS ENERGY
0,955 EUR Tradegate -1,44%
BOSS ENERGY
1,0900 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
PALADIN ENERGY
4,590 EUR Tradegate +1,86%
© 2025 Thomson Reuters.

