 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or s'envolent en 2025 alors que le lingot se dirige vers son plus grand gain annuel depuis 1979
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des sociétés aurifères cotées aux Etats-Unis sont en passe de terminer l'année 2025 dans le vert, suivant ainsi la hausse du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de plus de 60 % cette année, son gain annuel le plus important depuis 1979

** Les actions des principales sociétés minières: Newmont

NEM.N en hausse de ~174% depuis le début de l'année, en passe de réaliser son premier gain annuel après trois années consécutives de pertes; Barrick Mining <B.N > ABX.TO en hausse de ~185% depuis le début de l'année

** Actions cotées aux États-Unis de sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en hausse de ~234% en 2025; Harmony Gold HMY.N en hausse de ~144% depuis le début de l'année; Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 342% cette année, après quatre années consécutives de pertes

** Actions cotées en bourse aux États-Unis de sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO et Kinross Gold KGC.N K.TO en route pour un troisième gain annuel consécutif, en hausse de ~119% et ~208%, respectivement

** Les actions des sociétés minières chutent de 0,2 % à 1,2 % dans les échanges avant-bourse mercredi

** Le lingot glisse de 0,4 % à 4 329,12 $ l'once à 07:56 GMT, un plus bas de deux semaines après avoir atteint un record de 4 549,71 $ vendredi

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
235,300 CAD TSX +0,27%
AGNICO EAGLE MIN
171,830 USD NYSE +0,33%
BARRICK MINING
60,590 CAD TSX +0,48%
GOLD FIELDS
39,000 EUR Tradegate +5,12%
GOLD FIELDS SP ADR
44,140 USD NYSE +1,24%
HARMONY GOLD MIN
17,450 EUR Tradegate +2,35%
HARMONY GOLD SP ADR
20,055 USD NYSE +0,50%
KINROSS GOLD
39,180 CAD TSX +1,45%
KINROSS GOLD
28,620 USD NYSE +1,45%
NEWMONT
101,860 USD NYSE +2,05%
Or
4 311,54 USD Six - Forex 1 -0,63%
SIBANYE SP ADR
14,595 USD NYSE +2,82%
SIBANYE STILLW
3,270 EUR Tradegate +6,86%
SIBANYE STILLW
3,5850 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le « feu d'artifice familial » illumine l'Opéra et le pont du port de Sydney trois heures avant le spectacle principal, à minuit à Sydney, le soir du Nouvel An, le 31 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Le monde dit adieu à 2025, année d'une trêve précaire à Gaza et du retour de Trump
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:56 

    Les premières célébrations du nouvel an ont eu lieu mercredi dans les pays du Pacifique, tournant la page d'une année 2025 marquée par une trêve précaire à Gaza, de vains efforts pour arrêter la guerre en Ukraine, des investissements colossaux dans l'intelligence ... Lire la suite

  • Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Futur avion de combat européen: l'Allemagne reporte à nouveau sa décision
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.12.2025 12:49 

    Enième rebondissement dans le projet européen Scaf. Le gouvernement allemand annonce le report,concernant la poursuite du projet. "Contrairement à ce qui était initialement prévu, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la poursuite du projet ... Lire la suite

  • Une agence TIM (nom commercial de Telecom Italia) à Milan. (crédit : Adobe Stock)
    Telecom Italia signe un crû 2025 remarqué
    information fournie par AOF 31.12.2025 12:30 

    (AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce ... Lire la suite

  • Évelyne Leclercq lors du Festival de Télévision de Monte Carlo, le 7 juin 2010 à Monaco ( AFP / CHRISTIAN ALMINANA )
    Disparition d'Évelyne Leclercq, animatrice de "Tournez manège!", à 74 ans
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:24 

    Elle était un pilier de l'émission "Tournez manège!", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1 : Évelyne Leclercq est décédée mardi à 74 ans. Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank