Les mineurs d'or s'envolent en 2025 alors que le lingot se dirige vers son plus grand gain annuel depuis 1979

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des sociétés aurifères cotées aux Etats-Unis sont en passe de terminer l'année 2025 dans le vert, suivant ainsi la hausse du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de plus de 60 % cette année, son gain annuel le plus important depuis 1979

** Les actions des principales sociétés minières: Newmont

NEM.N en hausse de ~174% depuis le début de l'année, en passe de réaliser son premier gain annuel après trois années consécutives de pertes; Barrick Mining <B.N > ABX.TO en hausse de ~185% depuis le début de l'année

** Actions cotées aux États-Unis de sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en hausse de ~234% en 2025; Harmony Gold HMY.N en hausse de ~144% depuis le début de l'année; Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 342% cette année, après quatre années consécutives de pertes

** Actions cotées en bourse aux États-Unis de sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO et Kinross Gold KGC.N K.TO en route pour un troisième gain annuel consécutif, en hausse de ~119% et ~208%, respectivement

** Les actions des sociétés minières chutent de 0,2 % à 1,2 % dans les échanges avant-bourse mercredi

** Le lingot glisse de 0,4 % à 4 329,12 $ l'once à 07:56 GMT, un plus bas de deux semaines après avoir atteint un record de 4 549,71 $ vendredi