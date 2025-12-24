Les mineurs d'or reculent alors que les prix des lingots s'éloignent de leurs niveaux records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en baisse, suivant le recul des prix du lingot d'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7 % à 4 456,50 $ l'once après avoir atteint un record de 4 525,18 $ plus tôt dans la séance

** Les prix des lingots sont en baisse, reprenant leur souffle après avoir dépassé le seuil clé de 4 500 $ l'once plus tôt dans la séance

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 1 % et 1,5 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater

SBSW.N , cotées aux États-Unis, baissent de 1,9 % à 2,8 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en baisse marginale et Kinross Gold K.TO en baisse de 1,9%