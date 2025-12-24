 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or reculent alors que les prix des lingots s'éloignent de leurs niveaux records
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en baisse, suivant le recul des prix du lingot d'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7 % à 4 456,50 $ l'once après avoir atteint un record de 4 525,18 $ plus tôt dans la séance

** Les prix des lingots sont en baisse, reprenant leur souffle après avoir dépassé le seuil clé de 4 500 $ l'once plus tôt dans la séance

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 1 % et 1,5 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater

SBSW.N , cotées aux États-Unis, baissent de 1,9 % à 2,8 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en baisse marginale et Kinross Gold K.TO en baisse de 1,9%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
246,560 CAD TSX -0,72%
BARRICK MINING
61,840 CAD TSX -1,18%
GOLD FIELDS
39,100 EUR Tradegate -2,49%
GOLD FIELDS SP ADR
45,520 USD NYSE -1,45%
HARMONY GOLD MIN
18,350 EUR Tradegate +1,10%
HARMONY GOLD SP ADR
21,380 USD NYSE -2,24%
KINROSS GOLD
39,810 CAD TSX -1,36%
NEWMONT
104,420 USD NYSE -0,80%
Or
4 473,60 USD Six - Forex 1 -0,27%
SIBANYE SP ADR
14,965 USD NYSE -2,73%
SIBANYE STILLW
3,290 EUR Tradegate +1,86%
SIBANYE STILLW
3,8500 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank