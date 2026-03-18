Les mineurs d'or reculent alors que les prix des lingots baissent en raison de la vigueur du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 mars - ** Les actions des mineurs d'or sont en baisse, suivant le déclin des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 2,6 % à 4 874,19 $ l'once, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 6 février plus tôt dans la session

** Les prix de l'or tombent à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, sous la pression d'un dollar américain plus fort et d'un bond des prix du pétrole qui a alimenté les craintes d'inflation et renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine ne réduira pas ses taux d'intérêt prochainement

** Le dollar américain a augmenté, rendant l'or moins abordable pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 3,1 % et 4,8 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux Etats-Unis, perdent entre 4,2% et 6.6%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO plonge de 5,4%; Kinross Gold K.TO , KGC.N chute de 6%