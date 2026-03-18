 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or reculent alors que les prix des lingots baissent en raison de la vigueur du dollar américain
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 mars - ** Les actions des mineurs d'or sont en baisse, suivant le déclin des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 2,6 % à 4 874,19 $ l'once, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 6 février plus tôt dans la session

** Les prix de l'or tombent à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, sous la pression d'un dollar américain plus fort et d'un bond des prix du pétrole qui a alimenté les craintes d'inflation et renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine ne réduira pas ses taux d'intérêt prochainement

** Le dollar américain a augmenté, rendant l'or moins abordable pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 3,1 % et 4,8 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux Etats-Unis, perdent entre 4,2% et 6.6%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO plonge de 5,4%; Kinross Gold K.TO , KGC.N chute de 6%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
272,000 CAD TSX -5,24%
ANGLOGOLD ASH
92,460 USD NYSE -3,87%
BARRICK MINING
55,930 CAD TSX -4,64%
GOLD FIELDS
37,300 EUR Tradegate -6,75%
GOLD FIELDS SP ADR
43,375 USD NYSE -6,48%
HARMONY GOLD MIN
12,700 EUR Tradegate -10,56%
HARMONY GOLD SP ADR
14,785 USD NYSE -6,95%
KINROSS GOLD
40,000 CAD TSX -5,88%
KINROSS GOLD
29,175 USD NYSE -5,87%
NEWMONT
107,755 USD NYSE -2,97%
Or
4 885,77 USD Six - Forex 1 -2,28%
SIBANYE SP ADR
12,616 USD NYSE -5,57%
SIBANYE STILLW
2,760 EUR Tradegate -4,83%
SIBANYE STILLW
3,1960 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron lors de la présentation du futur porte-avions "France Libre" le 18 mars 2026 à Indre, dans l'ouest de la France ( POOL / Gonzalo Fuentes )
    Le futur porte-avions s'appellera "France Libre"
    information fournie par AFP 18.03.2026 18:13 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes : Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le porte-avions qui succèdera en 2038 au Charles de Gaulle porterait le nom de "France Libre", en hommage à "l'esprit français" de "résistance" ... Lire la suite

  • Des personnes déposent dans une fosse commune les cercueils de victimes tuées lors d'une frappe aérienne pakistanaise contre un hôpital pour toxicomanes, le 18 mars 2018 à Kaboul ( AFP / Wakil Kohsar )
    Le Pakistan et l'Afghanistan annoncent une trêve pour la fin du ramadan
    information fournie par AFP 18.03.2026 18:13 

    Le Pakistan et l'Afghanistan, en conflit depuis des mois, ont annoncé mercredi une trêve durant la fête de fin du ramadan, deux jours après un bombardement pakistanais qui a fait des centaines de victimes dans un hôpital pour toxicomanes de Kaboul. Le secrétaire ... Lire la suite

  • Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani (g) et Hassan Khomeini, petit-fils du fondateur de la République islamique, le 9 janvier 2017 à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )
    Israël tue une autre figure iranienne, un immense champ gazier visé
    information fournie par AFP 18.03.2026 17:54 

    Israël a tué une nouvelle figure du pouvoir iranien, le ministre du Renseignement Esmaïl Khatib, et donné mercredi carte blanche à son armée pour abattre tout haut responsable de la République islamique dans sa ligne de mire. Le pouvoir iranien a confirmé la mort ... Lire la suite

  • Les Irlandais célèbrent la Saint-Patrick avec un défilé haut en couleur à Dublin
    Les Irlandais célèbrent la Saint-Patrick avec un défilé haut en couleur à Dublin
    information fournie par AFP Video 18.03.2026 17:52 

    Des milliers de personnes sont descendues mardi dans les rues de la capitale irlandaise, Dublin, pour profiter du défilé annuel de la Saint-Patrick, une célébration du saint patron de l'Irlande et de la culture irlandaise.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank