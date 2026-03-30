Les mineurs d'or progressent grâce à la hausse du prix de l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 mars - ** Les actions des mineurs d'orgagnent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,8 % à 4 531,68 $ l'once, alors que la demande de valeur refuge augmente, bien que les prix se dirigent vers une baisse mensuelle alors que le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes sur l'inflation et des attentes de taux d'intérêt mondiaux plus élevés

** L'or a chuté de plus de 13% jusqu'à présent en mars, mettant le métal sur la voie de sa pire performance mensuelle depuis 2008

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent chacune de 1,4%

** Les actions cotées aux États-Unis du mineur sud-africain AngloGold Ashanti AU.N gagnent1,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO augmentent respectivement de 1,5% et de 1,2%