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Les mineurs d'or progressent grâce à la hausse du prix de l'or
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 mars - ** Les actions des mineurs d'orgagnent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,8 % à 4 531,68 $ l'once, alors que la demande de valeur refuge augmente, bien que les prix se dirigent vers une baisse mensuelle alors que le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes sur l'inflation et des attentes de taux d'intérêt mondiaux plus élevés

** L'or a chuté de plus de 13% jusqu'à présent en mars, mettant le métal sur la voie de sa pire performance mensuelle depuis 2008

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent chacune de 1,4%

** Les actions cotées aux États-Unis du mineur sud-africain AngloGold Ashanti AU.N gagnent1,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO augmentent respectivement de 1,5% et de 1,2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
270,360 CAD TSX +0,80%
ANGLOGOLD ASH
92,480 USD NYSE +3,68%
BARRICK MINING
53,930 CAD TSX +0,94%
GOLD FIELDS
38,100 EUR Tradegate +4,38%
HARMONY GOLD MIN
12,650 EUR Tradegate +1,20%
KINROSS GOLD
40,030 CAD TSX +0,55%
NEWMONT
104,340 USD NYSE +2,21%
Or
4 541,46 USD Six - Forex 1 +1,08%
SIBANYE STILLW
2,480 EUR Tradegate -0,80%
SIBANYE STILLW
2,7700 USD OTCBB -2,44%
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