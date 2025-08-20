Les mineurs d'or progressent grâce à la baisse du dollar avant les minutes de la Réserve fédérale et le sommet de Jackson Hole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,8 % à 3 340,92 $ l'once, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 1er août

** Le prix de l'or augmente , soutenu par un dollar américain plus faible, alors que les investisseurs attendent les minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale et le symposium de Jackson Hole des banquiers centraux cette semaine pour des indices sur de nouvelles réductions de taux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 1,2 % et de 2,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N augmentent légèrement, et Harmony Gold HMY.N progresse de 1,4 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1,3 % et Kinross Gold K.TO en hausse de 1,1 %