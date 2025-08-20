 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 970,28
-0,11%
Les mineurs d'or progressent grâce à la baisse du dollar avant les minutes de la Réserve fédérale et le sommet de Jackson Hole
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,8 % à 3 340,92 $ l'once, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 1er août

** Le prix de l'or augmente , soutenu par un dollar américain plus faible, alors que les investisseurs attendent les minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale et le symposium de Jackson Hole des banquiers centraux cette semaine pour des indices sur de nouvelles réductions de taux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 1,2 % et de 2,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N augmentent légèrement, et Harmony Gold HMY.N progresse de 1,4 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1,3 % et Kinross Gold K.TO en hausse de 1,1 %

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
184,965 CAD TSX +2,41%
ANGLOGOLD ASH
52,950 USD NYSE +1,53%
BARRICK MINING
34,290 CAD TSX +3,10%
GOLD FIELDS
25,200 EUR Tradegate +0,80%
GOLD FIELDS SP ADR
29,415 USD NYSE +0,34%
HARMONY GOLD MIN
12,850 EUR Tradegate 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,345 USD NYSE +2,64%
KINROSS GOLD
26,285 CAD TSX +1,45%
NEWMONT
68,345 USD NYSE +1,43%
Or
3 342,52 USD Six - Forex 1 +0,82%
