Les mineurs d'or progressent alors que les prix de l'or augmentent en raison des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed

(Mises à jour)

24 novembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,4 % à 4 081,52 $ l'once

** Les prix augmentent , soutenus par les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain et par un dollar plus faible

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 1,2% et Barrick Mining ABX.TO en hausse de 1,4%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 1,4% et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 2%, Harmony Gold HMY.N gagne 4,2% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 5,1%

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de 1,6% et Kinross Gold K.TO de ~1%