Les mineurs d'or plongent alors que les prix des lingots chutent en raison d'un dollar plus fort
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 janvier - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/ ** L'or au comptant XAU= a baissé de 5,7 % à 5 083 $ l'once, passant brièvement sous la barre des 5 000 $ l'once plus tôt dans la séance ** Les prix chutent alors que le dollar s'est renforcé à l'approche de la décision du président américain Donald Trump concernant la présidence de la Fed vendredi

** L'or est toujours en bonne voie pour réaliser sa plus forte hausse mensuelle depuis 1982

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en baisse de 5,4%; Barrick Mining ABX.TO en baisse de 2,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en baisse de 6%; AngloGold Ashanti AU.N chute de 8,3%; Harmony Gold HMY.N baisse de 6,5%; Sibanye Stillwater SBSW.N perd ~9%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.TO plonge de 6,2%; Kinross Gold K.TO en baisse de 6,7%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
272,700 CAD TSX -6,05%
ANGLOGOLD ASH
96,840 USD NYSE -9,56%
BARRICK MINING
65,030 CAD TSX -7,35%
GOLD FIELDS
44,800 EUR Tradegate -6,67%
GOLD FIELDS SP ADR
53,465 USD NYSE -8,79%
HARMONY GOLD MIN
19,150 EUR Tradegate -6,13%
HARMONY GOLD SP ADR
22,870 USD NYSE -6,69%
KINROSS GOLD
45,500 CAD TSX -7,75%
NEWMONT
119,450 USD NYSE -5,89%
Or
5 065,69 USD Six - Forex 1 -5,84%
SIBANYE SP ADR
18,370 USD NYSE -8,08%
SIBANYE STILLW
3,810 EUR Tradegate -9,07%
SIBANYE STILLW
5,0950 USD OTCBB 0,00%
