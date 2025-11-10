Les mineurs d'or grimpent, la faiblesse des données américaines renforçant les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt

(Mise à jour)

10 novembre - ** Les actions des mineurs d'or grimpent après que le métal précieux a augmenté de 2%

** L' or au comptant XAU= a augmenté de 2,1 % à 4 086,46 $ l'once, les données économiques peu encourageantes en provenance des États-Unis ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt, ce qui a stimulé la demande pour l'actif sans rendement GOL/

** L'or, qui n'offre pas de rendement, a tendance à bien se comporter dans un environnement de faibles taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 4 % et d'environ 6 %

** Barrick affiche un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à une flambée des prix de l'or

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N , Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N augmentent respectivement de 4,5 %, 7 %, 6,1 % et d'environ 6 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 3,8% et 2,9%, respectivement