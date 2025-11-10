 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or grimpent, la faiblesse des données américaines renforçant les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

10 novembre - ** Les actions des mineurs d'or grimpent après que le métal précieux a augmenté de 2%

** L' or au comptant XAU= a augmenté de 2,1 % à 4 086,46 $ l'once, les données économiques peu encourageantes en provenance des États-Unis ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt, ce qui a stimulé la demande pour l'actif sans rendement GOL/

** L'or, qui n'offre pas de rendement, a tendance à bien se comporter dans un environnement de faibles taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 4 % et d'environ 6 %

** Barrick affiche un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à une flambée des prix de l'or

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N , Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N augmentent respectivement de 4,5 %, 7 %, 6,1 % et d'environ 6 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 3,8% et 2,9%, respectivement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
232,950 CAD TSX +2,84%
ANGLOGOLD ASH
73,660 USD NYSE +6,16%
BARRICK MINING
48,850 CAD TSX +5,19%
GOLD FIELDS SP ADR
41,770 USD NYSE +7,13%
HARMONY GOLD SP ADR
17,492 USD NYSE +6,47%
KINROSS GOLD
35,250 CAD TSX +3,28%
NEWMONT
86,625 USD NYSE +3,89%
Or
4 093,05 USD Six - Forex 1 +2,33%
SIBANYE SP ADR
11,165 USD NYSE +4,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

