Les mineurs d'or gagnent face à l'incertitude entourant les plans tarifaires de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 février - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivent la hausse des prix GOL/
** L'or au comptant XAU= en hausse de près de 2% à 4 977,42 $/oz
** Les prix de l'or augmentent , alimentés par une nouvelle vague de demande de valeur refuge face à l'incertitude concernant les plans tarifaires du président américain Donald Trump après qu'il ait promis d'augmenter les droits de douane à la suite de la décision de la Cour suprême contre ses tarifs antérieurs
** Newmont NEM.N en hausse de 2,1% et Barrick Mining
ABX.TO en hausse de 2,6%
** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J GFI.N augmente de 4,1%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N augmente de 5,2% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N augmente de ~3%
** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO progressent respectivement de 4% et ~5%
