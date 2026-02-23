 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent face à l'incertitude entourant les plans tarifaires de Trump
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivent la hausse des prix GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de près de 2% à 4 977,42 $/oz

** Les prix de l'or augmentent , alimentés par une nouvelle vague de demande de valeur refuge face à l'incertitude concernant les plans tarifaires du président américain Donald Trump après qu'il ait promis d'augmenter les droits de douane à la suite de la décision de la Cour suprême contre ses tarifs antérieurs

** Newmont NEM.N en hausse de 2,1% et Barrick Mining

ABX.TO en hausse de 2,6%

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J GFI.N augmente de 4,1%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N augmente de 5,2% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N augmente de ~3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO progressent respectivement de 4% et ~5%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
326,340 CAD TSX +4,74%
BARRICK MINING
67,690 CAD TSX +3,19%
GOLD FIELDS
47,900 EUR Tradegate +4,13%
GOLD FIELDS SP ADR
56,645 USD NYSE +4,70%
HARMONY GOLD MIN
18,350 EUR Tradegate +5,46%
HARMONY GOLD SP ADR
21,899 USD NYSE +4,68%
KINROSS GOLD
47,790 CAD TSX +4,46%
NEWMONT
123,097 USD NYSE +0,78%
Or
5 194,89 USD Six - Forex 1 +1,77%
SIBANYE SP ADR
16,255 USD NYSE +2,07%
SIBANYE STILLW
3,480 EUR Tradegate +3,88%
SIBANYE STILLW
3,8100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

