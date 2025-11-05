Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix des lingots due à l'aversion pour le risque

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,1 % à 3 976,215 $ l'once

** Le prix de l'or augmente alors que les investisseurs évitent les actifs à risque en dépit de données plus fortes que prévu sur l'emploi privé aux États-Unis

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 3 % et Barrick Mining ABX.TO en hausse de 3,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 1,1 %, Gold Fields GFI.N en hausse de 7 %, Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 4,2 % chacune

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO ont gagné respectivement 6,4% et 2,4%