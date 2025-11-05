 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 107,00
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix des lingots due à l'aversion pour le risque
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,1 % à 3 976,215 $ l'once

** Le prix de l'or augmente alors que les investisseurs évitent les actifs à risque en dépit de données plus fortes que prévu sur l'emploi privé aux États-Unis

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 3 % et Barrick Mining ABX.TO en hausse de 3,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 1,1 %, Gold Fields GFI.N en hausse de 7 %, Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 4,2 % chacune

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO ont gagné respectivement 6,4% et 2,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
225,640 CAD TSX +2,68%
ANGLOGOLD ASH
66,310 USD NYSE +4,24%
BARRICK MINING
45,990 CAD TSX +3,07%
GOLD FIELDS
33,400 EUR Tradegate +6,71%
GOLD FIELDS SP ADR
38,380 USD NYSE +7,51%
HARMONY GOLD MIN
13,800 EUR Tradegate +2,99%
HARMONY GOLD SP ADR
15,999 USD NYSE +5,33%
KINROSS GOLD
33,900 CAD TSX +7,08%
NEWMONT
81,475 USD NYSE +3,29%
Or
3 983,55 USD Six - Forex 1 +1,31%
SIBANYE SP ADR
9,920 USD NYSE +1,33%
SIBANYE STILLW
2,140 EUR Tradegate +0,94%
SIBANYE STILLW
2,5500 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Veolia: le CA souhaite reconduire Antoine Frérot et Estelle Brachlianoff à la tête du groupe
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:17 

    Le conseil d'administration de Veolia a décidé mercredi de proposer la reconduction d'Antoine Frérot, président et d'Estelle Brachlianoff, directrice générale à leurs fonctions, a annoncé le géant des services environnementaux. "Le conseil d'administration de Veolia, ... Lire la suite

  • La sénatrice démocrate américaine Maria Cantwell et des dirigeants de PME tiennent une conférence de presse sur les conséquences des droits de douane imposés par l'administration Trump, devant la Cour suprême des Etats-Unis, à Washington, le 18 septembre 2025 ( AFP / Beiyi SEOW )
    La Cour suprême dubitative face aux droits de douane de Trump
    information fournie par AFP 05.11.2025 19:16 

    Des juges de la Cour suprême ont mis en doute mercredi la légalité des droits de douane mis en place par le président Donald Trump dans une affaire susceptible d'ébranler un pilier de sa politique économique et diplomatique. L'audience, qui a duré près de trois ... Lire la suite

  • Le président américain Donlad Trump débarque du Air Force One à Miami le 5 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump paye les promesses non tenues sur le coût de la vie
    information fournie par AFP 05.11.2025 18:56 

    Donald Trump ressort meurtri d'une soirée électorale calamiteuse pour son parti, faute d'avoir tenu la promesse qui lui avait permis, il y a un an exactement, d'être réélu: rétablir le pouvoir d'achat des Américains moyens. "Nous ne nous attendions pas à une victoire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris finit à l'équilibre sur fond d'attentisme
    information fournie par AFP 05.11.2025 18:48 

    La Bourse de Paris a terminé sur une note stable mercredi, les investisseurs adoptant une attitude attentiste dans un marché en quête d'un nouveau catalyseur. Le CAC 40 a grappillé 0,08%, soit un gain de 6,70 points, pour s'établir à 8.074,23 points. Mardi, l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank