Les mineurs d'or gagnent du terrain, le lingot prolonge sa course record grâce à la baisse du dollar et aux incertitudes géopolitiques
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis sont en hausse avant le marché, alors que le lingot poursuit sa course record, frôlant désormais la barre des 4.500 dollars l'once GOL/

** L'or au comptant XAU= était en hausse de 1% à 4 488,94 $ l'once, après avoir atteint un record de 4 497,55 $ plus tôt dans la session

** Les prix augmentent alors que la faiblesse du dollar et l'incertitude géopolitique persistante stimulent la demande pour le métal refuge

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont augmenté respectivement de 1% et ~1%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en hausse de 1,3%, Kinross Gold K.TO KGC.N en hausse de 1,1%

** Les mineurs sud-africains Harmony gold HMY.N en hausse de 2,1% et Gold Fields GFI.N en hausse marginale

