Les mineurs d'or gagnent du terrain et le lingot s'apprécie en raison de la faiblesse du dollar
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,1 % à 5 065,75 $ l'once

** Les prix des lingots augmentent alors que la faiblesse du dollar stimule la demande et que les investisseurs se préparent à une semaine riche en données économiques américaines qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la politique de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO gagnent respectivement 3,9% et ~2%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux États-Unis, augmentent de 2,6 % à 5,3 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO gagnent environ 4,5 % chacun

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
279,480 CAD TSX +3,92%
ANGLOGOLD ASH
106,780 USD NYSE +2,75%
BARRICK MINING
62,870 CAD TSX +1,81%
GOLD FIELDS
46,900 EUR Tradegate +3,76%
GOLD FIELDS SP ADR
55,725 USD NYSE +4,12%
HARMONY GOLD MIN
18,100 EUR Tradegate +3,13%
HARMONY GOLD SP ADR
21,450 USD NYSE +5,33%
KINROSS GOLD
45,720 CAD TSX +4,36%
NEWMONT
119,480 USD NYSE +3,62%
Or
5 063,20 USD Six - Forex 1 +2,10%
SIBANYE SP ADR
16,895 USD NYSE +2,61%
SIBANYE STILLW
3,550 EUR Tradegate +2,60%
SIBANYE STILLW
3,8700 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
