Les mineurs d'or gagnent du terrain et le lingot s'apprécie en raison de la faiblesse du dollar

9 février - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,1 % à 5 065,75 $ l'once

** Les prix des lingots augmentent alors que la faiblesse du dollar stimule la demande et que les investisseurs se préparent à une semaine riche en données économiques américaines qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la politique de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO gagnent respectivement 3,9% et ~2%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux États-Unis, augmentent de 2,6 % à 5,3 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO gagnent environ 4,5 % chacun