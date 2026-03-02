 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les troubles au Moyen-Orient stimulent l'attrait du lingot
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis augmentent en début de marché, suivant les gains de l'or en lingot

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,3 % à 5 398,06 $ l'once, les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ayant stimulé la demande de valeurs sûres

** « Bien qu'à ces prix élevés, les investisseurs devraient se méfier de se ruer, nous pensons que l'attrait perçu de l'or en tant que valeur refuge en période d'incertitude demeure », déclare Emma Wall, stratégiste en chef chez Hargreaves Lansdown

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N augmentent de 2,4 % à 3,4 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFIJ.J GFI.N et Harmony Gold HARJ.J HMY.N progressent respectivement de 3,3% et 2,2%

** AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 1,7%, Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 0,9%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N gagnent plus de 3% chacun

