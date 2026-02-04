 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran font grimper le prix de l'or
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 10:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de mineurs d'or cotées aux États-Unis sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 2,9% à 5 082,94 $ l'once, après avoir bondi de près de 6% mardi, sa plus forte hausse quotidienne depuis novembre 2008

** Le lingot a atteint un record de 5 594,82 $ l'once la semaine dernière

** Le prix de l'or a rebondi pour s'approcher des 5 100 $ l'once, les tensions géopolitiques renouvelées entre les États-Unis et l'Iran ayant renforcé l'attrait du lingot en tant que valeur refuge

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 2,6 % et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 2,3 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 3,5%, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 2,9%, Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,4% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse marginale

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N augmente de ~2% et Kinross Gold K.TO KGC.N est en hausse de 2,6%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
268,890 CAD TSX +3,04%
AGNICO EAGLE MIN
197,325 USD NYSE +3,45%
ANGLOGOLD ASH
100,790 USD NYSE +6,31%
BARRICK MINING
64,850 CAD TSX +2,34%
GOLD FIELDS
45,800 EUR Tradegate +1,78%
GOLD FIELDS SP ADR
52,500 USD NYSE +5,06%
HARMONY GOLD MIN
18,800 EUR Tradegate +3,58%
HARMONY GOLD SP ADR
21,315 USD NYSE +1,84%
KINROSS GOLD
45,380 CAD TSX +5,14%
KINROSS GOLD
33,290 USD NYSE +5,43%
NEWMONT
117,080 USD NYSE +3,75%
Or
5 045,86 USD Six - Forex 1 +2,00%
SIBANYE SP ADR
17,505 USD NYSE +3,76%
SIBANYE STILLW
3,810 EUR Tradegate +0,53%
SIBANYE STILLW
4,2500 USD OTCBB +0,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

