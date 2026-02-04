Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran font grimper le prix de l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de mineurs d'or cotées aux États-Unis sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 2,9% à 5 082,94 $ l'once, après avoir bondi de près de 6% mardi, sa plus forte hausse quotidienne depuis novembre 2008

** Le lingot a atteint un record de 5 594,82 $ l'once la semaine dernière

** Le prix de l'or a rebondi pour s'approcher des 5 100 $ l'once, les tensions géopolitiques renouvelées entre les États-Unis et l'Iran ayant renforcé l'attrait du lingot en tant que valeur refuge

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 2,6 % et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 2,3 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 3,5%, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 2,9%, Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,4% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse marginale

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N augmente de ~2% et Kinross Gold K.TO KGC.N est en hausse de 2,6%