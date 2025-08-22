Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le prix de l'or remonte grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 1 % à 3 372,90 $ l'once, soutenu par les attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt en septembre après les commentaires de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole

** L'or se comporte généralement bien dans un environnement de faibles taux d'intérêt, car il n'offre pas de rendement et devient plus attractif par rapport aux actifs porteurs d'intérêts

** Le dollar américain a baissé de 0,7 %, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté d'environ 1 % et Barrick Mining ABX.TO a augmenté de 2,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,6 %, AngloGold Ashanti AU.N de 1,5 %, Harmony Gold HMY.N de 1,3 % et Sibanye Stillwater SBSW.N de 1,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO augmentent chacun de ~1%