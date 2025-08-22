 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le prix de l'or remonte grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 1 % à 3 372,90 $ l'once, soutenu par les attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt en septembre après les commentaires de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole

** L'or se comporte généralement bien dans un environnement de faibles taux d'intérêt, car il n'offre pas de rendement et devient plus attractif par rapport aux actifs porteurs d'intérêts

** Le dollar américain a baissé de 0,7 %, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté d'environ 1 % et Barrick Mining ABX.TO a augmenté de 2,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,6 %, AngloGold Ashanti AU.N de 1,5 %, Harmony Gold HMY.N de 1,3 % et Sibanye Stillwater SBSW.N de 1,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO augmentent chacun de ~1%

Afficher toutes les valeurs associées Réduire
