Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot s'apprécie en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt

(Mises à jour)

12 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1% à 4 327,31 $ l'once ** Les prix augmentent grâce à la faiblesse du dollar, aux attentes de réduction des taux d'intérêt et à la demande de valeurs refuges provoquée par les turbulences géopolitiques

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO gagnent respectivement 1,3% et ~1%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N , cotées aux États-Unis, augmentent de 1,1 % et de façon marginale

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 2% et Kinross Gold K.TO en hausse de ~1%