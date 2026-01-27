Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot s'apprécie en raison de la demande de valeurs refuges

27 janvier - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 1,4% à 5 085,25 $/once, après avoir atteint un record historique de 5 110,50 $ lors de la séance précédente ** Les prix des lingots augmentent alors que l'incertitude concernant la politique du président américain Donald Trump pousse les investisseurs à se tourner vers des actifs sûrs

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N gagnent respectivement 1 % et 1,7 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N augmentent de 0,7% à 1,8%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N en hausse de 1,9%; Kinross Gold KGC.N gagne 1,6%