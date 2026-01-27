 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot s'apprécie en raison de la demande de valeurs refuges
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 1,4% à 5 085,25 $/once, après avoir atteint un record historique de 5 110,50 $ lors de la séance précédente ** Les prix des lingots augmentent alors que l'incertitude concernant la politique du président américain Donald Trump pousse les investisseurs à se tourner vers des actifs sûrs

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N gagnent respectivement 1 % et 1,7 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N augmentent de 0,7% à 1,8%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N en hausse de 1,9%; Kinross Gold KGC.N gagne 1,6%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
295,520 CAD TSX +0,55%
AGNICO EAGLE MIN
215,410 USD NYSE +0,39%
ANGLOGOLD ASH
108,080 USD NYSE +1,73%
BARRICK MINING
70,340 CAD TSX +0,54%
GOLD FIELDS
47,200 EUR Tradegate +3,28%
GOLD FIELDS SP ADR
54,670 USD NYSE +2,69%
HARMONY GOLD MIN
20,300 EUR Tradegate +2,53%
HARMONY GOLD SP ADR
23,570 USD NYSE +0,45%
KINROSS GOLD
51,920 CAD TSX +1,96%
KINROSS GOLD
37,850 USD NYSE +1,83%
NEWMONT
125,890 USD NYSE +1,28%
Or
5 085,36 USD Six - Forex 1 +1,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
