Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record grâce aux espoirs de baisse des taux d'intérêt avant le discours de Jerome Powell

23 septembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent suite à la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,7 % à 3 771,94 $ l'once, après avoir atteint un nouveau record de 3 790,82 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a atteint un nouveau record, aidé par les flux de refuge dans l'incertitude géopolitique et les attentes de réductions des taux américains, les investisseurs attendant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, pour des signaux politiques

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1,8 % et Barrick Mining ABX.TO a connu une hausse marginale

** Les actions des mineurs sud-africains Harmony Gold

HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux États-Unis, sont en hausse d'environ 6 % et 4 % respectivement

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO gagnent 1 % et Kinross Gold K.TO augmente de ~2%