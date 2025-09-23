 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record grâce aux espoirs de baisse des taux d'intérêt avant le discours de Jerome Powell
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 septembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent suite à la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,7 % à 3 771,94 $ l'once, après avoir atteint un nouveau record de 3 790,82 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a atteint un nouveau record, aidé par les flux de refuge dans l'incertitude géopolitique et les attentes de réductions des taux américains, les investisseurs attendant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, pour des signaux politiques

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1,8 % et Barrick Mining ABX.TO a connu une hausse marginale

** Les actions des mineurs sud-africains Harmony Gold

HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux États-Unis, sont en hausse d'environ 6 % et 4 % respectivement

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO gagnent 1 % et Kinross Gold K.TO augmente de ~2%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
225,210 CAD TSX +1,09%
ANGLOGOLD ASH
69,720 USD NYSE +0,49%
BARRICK MINING
48,680 CAD TSX -0,53%
HARMONY GOLD MIN
15,300 EUR Tradegate +1,66%
HARMONY GOLD SP ADR
18,390 USD NYSE +4,37%
KINROSS GOLD
34,210 CAD TSX +2,12%
NEWMONT
85,310 USD NYSE +1,90%
Or
3 778,57 USD Six - Forex 1 +0,86%
SIBANYE SP ADR
10,460 USD NYSE +3,77%
SIBANYE STILLW
2,220 EUR Tradegate +4,23%
SIBANYE STILLW
2,7200 USD OTCBB +9,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

