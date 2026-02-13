Les mineurs d'or gagnent après la hausse du lingot, la faiblesse des données sur l'inflation ravivant les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 février - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix du lingot

** L'or au comptant a augmenté de 1,5 % à 4 992,27 $ l'once

** Les prix augmentent alors que les données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu ont ravivé les espoirs de réduction des taux de la Réserve fédérale cette année, compensant les inquiétudes suscitées par les données sur l'emploi plus fortes que prévu plus tôt dans la semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO gagnent respectivement 3,7 % et 1,7 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmente de 4,5 % et AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,1 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO gagne 3,1 % et Agnico Eagle Mines AEM.TO grimpe de 2,4 %