Les mineurs d'or gagnent après la hausse de l'or en raison des achats opportunistes, les marchés attendent les données sur l'inflation américaine
13/02/2026

13 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent avant l'ouverture du marché, suivant ainsi les prix de l'or

** L'or au comptant a augmenté de 1% à 4 969,85 dollars l'once

** Les prix ont rebondi après avoir atteint un plus bas de près d'une semaine jeudi, les investisseurs ayant acheté à des prix plus bas en attendant les données clés sur l'inflation américaine plus tard dans la journée

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N gagnent respectivement 1,4 % et 1 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N gagne 1,6 % et AngloGold Ashanti AU.N gagne 1,5 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO KGC.N gagne 1,3% et Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N grimpe de 2,7%

AGNICO EAGLE MIN
279,620 CAD TSX -5,10%
AGNICO EAGLE MIN
205,160 USD NYSE -5,53%
ANGLOGOLD ASH
104,700 USD NYSE -6,71%
BARRICK MINING
61,840 CAD TSX -4,55%
GOLD FIELDS SP ADR
52,160 USD NYSE -8,95%
KINROSS GOLD
44,080 CAD TSX -6,87%
KINROSS GOLD
32,370 USD NYSE -7,06%
NEWMONT
118,110 USD NYSE -5,19%
