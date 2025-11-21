Les mineurs d'or et d'argent chutent alors que les données sur l'emploi aux États-Unis réduisent les espoirs de réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions des mineurs d'or et d'argent cotés aux Etats-Unis sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix des métaux GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,9% à 4 039,49 $ l'once, après avoir chuté de plus de 1% plus tôt dans la session. Le lingot a baissé de 0,5% cette semaine ** Le prix de l'or devrait connaître une baisse hebdomadaire après qu'un solide rapport sur l'emploi aux Etats-Unis ait réduit les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, ce qui a pesé sur le métal à faible rendement

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 3,6% à 48,82 dollars l'once

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont baissé respectivement de 2,2% et 2,4%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N et AngloGold Ashanti AU.N reculent de 2,8 % à 3,5 %

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N perdent 4,7% et Coeur Mining CDE.N perd 3,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chute de 3,7%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baisse de 2,7%, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N plonge de 1,7% et Kinross Gold K.TO KGC.N baisse de 2,2%