DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 117,00
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or en hausse, l'or atteignant son plus haut niveau en six semaines en raison de l'optimisme concernant la baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er décembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse ce lundi alors que les prix de l'or grimpent à leur plus haut niveau en six semaines GOL/

** L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,1% à 4 233,83 $ l'once, à 11:15 a.m. ET (1615 GMT), son plus haut niveau depuis le 21 octobre

** Les prix de l'or augmentent en raison des attentes des investisseurs d'une réduction possible des taux d'intérêt américains plus tard ce mois-ci et des changements dans le leadership de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont augmenté respectivement de 1,7 % et de 1,5 %

** Barrick explore un premier appel public à l'épargne d'une unité qui détiendrait ses actifs aurifères nord-américains

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J a augmenté de 2,5%

Valeurs associées

BARRICK MINING
58,750 CAD TSX +0,55%
GOLD FIELDS
37,600 EUR Tradegate +2,45%
HARMONY GOLD MIN
16,600 EUR Tradegate +3,75%
NEWMONT
91,960 USD NYSE +1,36%
Or
4 238,64 USD Six - Forex 1 +0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

