Les mineurs d'or en hausse, l'or atteignant son plus haut niveau en six semaines en raison de l'optimisme concernant la baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er décembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse ce lundi alors que les prix de l'or grimpent à leur plus haut niveau en six semaines GOL/

** L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,1% à 4 233,83 $ l'once, à 11:15 a.m. ET (1615 GMT), son plus haut niveau depuis le 21 octobre

** Les prix de l'or augmentent en raison des attentes des investisseurs d'une réduction possible des taux d'intérêt américains plus tard ce mois-ci et des changements dans le leadership de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont augmenté respectivement de 1,7 % et de 1,5 %

** Barrick explore un premier appel public à l'épargne d'une unité qui détiendrait ses actifs aurifères nord-américains

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J a augmenté de 2,5%