Les mineurs d'or cotés aux États-Unis reculent en raison de la chute des cours du lingot

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23 avril - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant l'ouverture du marché, suivant la baisse des prix des lingots GOL/ ** L'or au comptant XAU= est en baisse de 0,8 % à 4 700,38 dollars l'once, sous la pression d'un dollar plus fort et de prix du pétrole plus élevés dans un contexte d'incertitude concernant une trêve entre les États-Unis et l'Iran

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N en baisse de 1,6 % et Barrick Mining B.N en baisse de 1,4 %

** Les minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N reculent entre 3,4 % et 4,2 %

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N reculent respectivement de 1,7 % et 2,9 %