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Les mineurs d'or chutent en raison de la baisse du prix des lingots
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 mars - ** Les actions des mineurs d'or sont en baisse, suivant la chute des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 4,3 % à 4 608,48 $ l'once, son niveau le plus bas depuis le début du mois de février

** Les prix des lingots chutent , alors que le conflit au Moyen-Orient a fait augmenter les prix de l'énergie et a déclenché des inquiétudes sur l'inflation, augmentant les attentes que les banques centrales maintiendront les coûts d'emprunt élevés

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 8,2 % et 5,6 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N en baisse de 5,6 %, Harmony Gold HMY.N en baisse de 7,4 %, AngloGold Ashanti AU.N en baisse d'environ 9 % et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 9,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO chutent de 5,3 % et Kinross Gold K.TO recule de 5,4 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
250,080 CAD TSX -6,95%
ANGLOGOLD ASH
84,060 USD NYSE -8,98%
BARRICK MINING
51,850 CAD TSX -6,49%
GOLD FIELDS
35,300 EUR Tradegate -4,59%
GOLD FIELDS SP ADR
40,305 USD NYSE -5,68%
HARMONY GOLD MIN
12,250 EUR Tradegate -3,92%
HARMONY GOLD SP ADR
13,515 USD NYSE -7,15%
KINROSS GOLD
37,280 CAD TSX -6,07%
NEWMONT
97,140 USD NYSE -8,79%
Or
4 613,42 USD Six - Forex 1 -4,55%
SIBANYE SP ADR
11,290 USD NYSE -9,54%
SIBANYE STILLW
2,400 EUR Tradegate -11,11%
SIBANYE STILLW
2,6500 USD OTCBB -13,04%
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