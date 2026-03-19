Les mineurs d'or chutent en raison de la baisse du prix des lingots

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 mars - ** Les actions des mineurs d'or sont en baisse, suivant la chute des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 4,3 % à 4 608,48 $ l'once, son niveau le plus bas depuis le début du mois de février

** Les prix des lingots chutent , alors que le conflit au Moyen-Orient a fait augmenter les prix de l'énergie et a déclenché des inquiétudes sur l'inflation, augmentant les attentes que les banques centrales maintiendront les coûts d'emprunt élevés

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 8,2 % et 5,6 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N en baisse de 5,6 %, Harmony Gold HMY.N en baisse de 7,4 %, AngloGold Ashanti AU.N en baisse d'environ 9 % et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 9,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO chutent de 5,3 % et Kinross Gold K.TO recule de 5,4 %