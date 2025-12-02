Les mineurs d'or chutent en raison d'une prise de bénéfices, les investisseurs s'attendent à des signaux de baisse des taux de la Fed

(Mises à jour)

2 décembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,3% à 4 219,96 $ l'once, les investisseurs ayant pris des bénéfices après avoir atteint un sommet de six semaines lors de la session précédente, bien que les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale aient fourni un soutien sous-jacent avant les données économiques américaines clés de cette semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement d'environ 4 et 4,4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent tous deux de 4,3%

** Les mineurs sud-africains: Harmony Gold HMY.N en baisse de ~2%, Gold Fields GFI.N chute de 5,5%, Sibanye Stillwater

SBSW.N chute de 6%