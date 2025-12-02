 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 092,50
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or chutent en raison d'une prise de bénéfices, les investisseurs s'attendent à des signaux de baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 décembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,3% à 4 219,96 $ l'once, les investisseurs ayant pris des bénéfices après avoir atteint un sommet de six semaines lors de la session précédente, bien que les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale aient fourni un soutien sous-jacent avant les données économiques américaines clés de cette semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement d'environ 4 et 4,4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent tous deux de 4,3%

** Les mineurs sud-africains: Harmony Gold HMY.N en baisse de ~2%, Gold Fields GFI.N chute de 5,5%, Sibanye Stillwater

SBSW.N chute de 6%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
233,740 CAD TSX -2,98%
BARRICK MINING
56,790 CAD TSX -4,18%
GOLD FIELDS
35,100 EUR Tradegate -5,65%
GOLD FIELDS SP ADR
40,460 USD NYSE -5,29%
HARMONY GOLD MIN
16,600 EUR Tradegate -1,19%
HARMONY GOLD SP ADR
18,880 USD NYSE -2,38%
KINROSS GOLD
38,090 CAD TSX -4,01%
NEWMONT
89,010 USD NYSE -3,11%
Or
4 190,65 USD Six - Forex 1 -0,98%
SIBANYE SP ADR
12,430 USD NYSE -5,37%
SIBANYE STILLW
2,660 EUR Tradegate -6,67%
SIBANYE STILLW
3,3100 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

