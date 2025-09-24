 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 812,50
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or chutent alors que les prix de l'or sont en baisse en raison d'un dollar américain plus fort
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= était en baisse de 0,5 % à 3 744,19 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 790,82 $ mardi

** Le prix de l'or a chuté en raison du raffermissement du dollar américain, alors que les investisseurs attendent les données économiques prévues plus tard dans la semaine pour obtenir de nouveaux indices sur la politique de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 1,4 % et 3 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N en baisse de 4,5 %, Gold Fields GFI.N en baisse d'environ 3 % et AngloGold Ashanti

AU.N en baisse de 3,2 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en baisse de 2,2 % et Kinross Gold K.TO en baisse de 3,8 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
221,580 CAD TSX -1,41%
ANGLOGOLD ASH
67,280 USD NYSE -3,07%
BARRICK MINING
46,600 CAD TSX -2,51%
GOLD FIELDS SP ADR
40,625 USD NYSE -2,78%
HARMONY GOLD SP ADR
17,315 USD NYSE -4,18%
KINROSS GOLD
32,680 CAD TSX -3,51%
NEWMONT
83,870 USD NYSE -0,97%
Or
3 729,88 USD Six - Forex 1 -0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank