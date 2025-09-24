Les mineurs d'or chutent alors que les prix de l'or sont en baisse en raison d'un dollar américain plus fort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= était en baisse de 0,5 % à 3 744,19 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 790,82 $ mardi

** Le prix de l'or a chuté en raison du raffermissement du dollar américain, alors que les investisseurs attendent les données économiques prévues plus tard dans la semaine pour obtenir de nouveaux indices sur la politique de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 1,4 % et 3 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N en baisse de 4,5 %, Gold Fields GFI.N en baisse d'environ 3 % et AngloGold Ashanti

AU.N en baisse de 3,2 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en baisse de 2,2 % et Kinross Gold K.TO en baisse de 3,8 %