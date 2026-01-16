 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or chutent alors que les prix de l'or reculent après avoir atteint des sommets inégalés
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions des mineurs d'or diminuent, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,9 % à 4 571,38 $ l'once

** Les prix ont chuté car les investisseurs ont pris des bénéfices après les récents records, tandis que les signes d'apaisement des tensions géopolitiques ont encore réduit l'attrait du métal comme valeur refuge

** Cependant, le métal est en passe de réaliser son deuxième gain hebdomadaire consécutif, d'environ 1,3 %, après avoir atteint un pic record de 4 642,72 $ mercredi

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 1,3 % et 2,6 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N cotées aux États-Unis chutent de 1,1 % à 2,3 %

** Les minières canadiennes: Kinross Gold K.TO plonge de 1,3% et Agnico Eagle Mines AEM.TO chute de 1,9%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
274,730 CAD TSX -1,36%
ANGLOGOLD ASH
97,845 USD NYSE -0,71%
BARRICK MINING
67,780 CAD TSX -1,75%
GOLD FIELDS
42,500 EUR Tradegate -1,39%
GOLD FIELDS SP ADR
48,830 USD NYSE -2,05%
HARMONY GOLD MIN
18,450 EUR Tradegate -2,12%
HARMONY GOLD SP ADR
21,530 USD NYSE -1,96%
KINROSS GOLD
46,110 CAD TSX -0,17%
NEWMONT
113,490 USD NYSE -0,62%
Or
4 592,72 USD Six - Forex 1 -0,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

