Les mineurs d'or chutent alors que les prix de l'or reculent après avoir atteint des sommets inégalés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions des mineurs d'or diminuent, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,9 % à 4 571,38 $ l'once

** Les prix ont chuté car les investisseurs ont pris des bénéfices après les récents records, tandis que les signes d'apaisement des tensions géopolitiques ont encore réduit l'attrait du métal comme valeur refuge

** Cependant, le métal est en passe de réaliser son deuxième gain hebdomadaire consécutif, d'environ 1,3 %, après avoir atteint un pic record de 4 642,72 $ mercredi

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 1,3 % et 2,6 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N cotées aux États-Unis chutent de 1,1 % à 2,3 %

** Les minières canadiennes: Kinross Gold K.TO plonge de 1,3% et Agnico Eagle Mines AEM.TO chute de 1,9%