Les mineurs d'or chutent alors que les prix baissent en raison du rééquilibrage de l'indice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis chutent, suivant le prix du lingot avant la mise sur le marché GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,2 % à 4 465,96 $ l'once ** Les prix baissent alors que les investisseurs évaluent la géopolitique et le rééquilibrage en cours des indices des matières premières, l'attention se tournant également vers un rapport crucial sur les emplois non agricoles aux États-Unis prévu plus tard dans la journée

** Le minier Newmont NEM.N chute de ~1% et Barrick Mining

ABX.TO B.N baisse marginalement

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J GFI.N chute de ~1%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N sont tous deux en baisse de ~1%