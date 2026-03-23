Les mineurs d'or chutent alors que le lingot tombe à son plus bas niveau depuis 4 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines chutent en début de marché, alors que le lingot chute de plus de 5% pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 5,4 % à 4 245,79 $ l'once, l'escalade du conflit au Moyen-Orient ayant ravivé les craintes d'inflation et augmenté les attentes d'une hausse des taux d'intérêt mondiaux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en baisse de 6,1% et Barrick Mining ABX.TO B.N en baisse de 5,4%

** Les mineurs sud-africains: Harmony Gold HARJ.J HMY.N , Gold Fields GFIJ.J GFI.N et Sibanye Stillwater SSWJ.J

SBSW.N en baisse respectivement de 4,6%, 6% et 8,6%

** Mineurs canadiens: Mines Agnico Eagle AEM.TO AEM.N en baisse de 5,7% et Kinross Gold K.TO KGC.N en baisse de 6,9%