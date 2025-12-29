Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule suite à des prises de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

29 décembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/ ** L'or au comptant XAU= chute de 3,6 % à 4367,44 $ l'once, les investisseurs ayant pris des bénéfices et la perception par le marché d'une diminution des risques géopolitiques ayant freiné les achats de valeurs sûres

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N perd 4,4% et Barrick Mining ABX.TO perd 1,9%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N ont baissé d'environ 4 %, Harmony Gold HMY.N a chuté de 5,9 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N a chuté de 7,2 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent respectivement de 4,7% et 3,4%