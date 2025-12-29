 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule suite à des prises de bénéfices
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis chutent avant le marché, suivant les prix du lingot

GOL/

** L'or au comptant XAU= chute de 1,4 % à 4 465,26 $ l'once, alors que les investisseurs ont pris des bénéfices et que l'affaiblissement des vents géopolitiques a refroidi l'attrait du métal précieux en tant que valeur refuge

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N chute de 2,1% et Barrick Mining ABX.TO B.N baisse de 1,7%

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N baisse de 1,2%, Harmony Gold

HARJ.J HMY.N chute de 2% et Sibanye Stillwater SSWJ.J

SBSW.N plonge de 4,5%

Valeurs associées

BARRICK MINING
62,060 CAD TSX -0,83%
GOLD FIELDS
39,300 EUR Tradegate +0,51%
GOLD FIELDS SP ADR
46,570 USD NYSE +1,17%
HARMONY GOLD MIN
18,000 EUR Tradegate -1,91%
HARMONY GOLD SP ADR
21,735 USD NYSE +0,76%
NEWMONT
105,780 USD NYSE +0,94%
Or
4 462,80 USD Six - Forex 1 -1,54%
SIBANYE SP ADR
15,700 USD NYSE +3,84%
SIBANYE STILLW
3,270 EUR Tradegate -0,61%
SIBANYE STILLW
3,8900 USD OTCBB +0,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

