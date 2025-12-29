Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule suite à des prises de bénéfices

29 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis chutent avant le marché, suivant les prix du lingot

** L'or au comptant XAU= chute de 1,4 % à 4 465,26 $ l'once, alors que les investisseurs ont pris des bénéfices et que l'affaiblissement des vents géopolitiques a refroidi l'attrait du métal précieux en tant que valeur refuge

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N chute de 2,1% et Barrick Mining ABX.TO B.N baisse de 1,7%

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N baisse de 1,2%, Harmony Gold

HARJ.J HMY.N chute de 2% et Sibanye Stillwater SSWJ.J

SBSW.N plonge de 4,5%