Les mineurs d'or chutent alors que le lingot glisse sur l'accord commercial potentiel entre les États-Unis et la Chine

27 octobre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/
** L'or au comptant XAU= en baisse de 2,9 % à 3 990,89 $ l'once
** Les prix chutent alors que les signes d'un dégel des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine réduisent l'attrait du lingot, tandis que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement d'environ 8 % et de 4 %
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields
GFI.N baissent respectivement de 8 % et d'environ10 %
** Les mineurs canadiens: Kinross Gold K.TO chute de 6,1% et Agnico Eagle Mines AEM.TO perd 6,4%
