CAC 40
8 232,45
+0,08%
Les mineurs d'or chutent alors que le lingot glisse sur l'accord commercial potentiel entre les États-Unis et la Chine
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

27 octobre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 2,9 % à 3 990,89 $ l'once

** Les prix chutent alors que les signes d'un dégel des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine réduisent l'attrait du lingot, tandis que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement d'environ 8 % et de 4 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields

GFI.N baissent respectivement de 8 % et d'environ10 %

** Les mineurs canadiens: Kinross Gold K.TO chute de 6,1% et Agnico Eagle Mines AEM.TO perd 6,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
215,650 CAD TSX -5,66%
BARRICK MINING
43,860 CAD TSX -3,58%
GOLD FIELDS SP ADR
37,015 USD NYSE -8,13%
KINROSS GOLD
31,425 CAD TSX -6,25%
NEWMONT
77,800 USD NYSE -6,64%
Or
3 987,99 USD Six - Forex 1 -2,24%
SIBANYE SP ADR
10,255 USD NYSE -7,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

