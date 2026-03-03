 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or chutent alors que le lingot baisse en raison de la force du dollar, malgré la demande de valeurs refuges
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or chutent en début de marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= est en baisse de 0,8% à 5 283,87 $ l'once, la hausse du dollar l'emportant sur la demande de valeur refuge liée à l'escalade de la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran

** Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N en baisse de 3,3 % et 3,1 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N chute de 7,4%, Sibanye Stillwater SBSW.N de 10,2%, Harmony Gold HMY.N de 3,8%, et AngloGold Ashanti AU.N de 7,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N perd 3,1% et Kinross Gold KGC.N plonge de 3,2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
344,780 CAD TSX +0,63%
AGNICO EAGLE MIN
252,190 USD NYSE +0,22%
ANGLOGOLD ASH
128,250 USD NYSE +0,30%
BARRICK MINING
69,170 CAD TSX -0,06%
GOLD FIELDS
45,100 EUR Tradegate -10,52%
GOLD FIELDS SP ADR
57,870 USD NYSE -1,67%
HARMONY GOLD MIN
18,750 EUR Tradegate -2,85%
HARMONY GOLD SP ADR
22,550 USD NYSE -0,92%
KINROSS GOLD
50,290 CAD TSX -0,26%
KINROSS GOLD
36,805 USD NYSE -0,47%
NEWMONT
128,740 USD NYSE -0,99%
Or
5 262,27 USD Six - Forex 1 -1,14%
SIBANYE SP ADR
16,985 USD NYSE -4,15%
SIBANYE STILLW
3,250 EUR Tradegate -10,71%
SIBANYE STILLW
4,3200 USD OTCBB -4,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
