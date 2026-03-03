Les mineurs d'or chutent alors que le lingot baisse en raison de la force du dollar, malgré la demande de valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or chutent en début de marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= est en baisse de 0,8% à 5 283,87 $ l'once, la hausse du dollar l'emportant sur la demande de valeur refuge liée à l'escalade de la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran

** Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N en baisse de 3,3 % et 3,1 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N chute de 7,4%, Sibanye Stillwater SBSW.N de 10,2%, Harmony Gold HMY.N de 3,8%, et AngloGold Ashanti AU.N de 7,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N perd 3,1% et Kinross Gold KGC.N plonge de 3,2%