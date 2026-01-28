Les mineurs d'or augmentent alors que le prix de l'or dépasse les 5 300 dollars l'once

(Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, dans le sillage de la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,2% à 5 295,23 $ l'once, après avoir atteint un record de 5 311,31 $ l'once. Il a gagné plus de 3% au cours de la session précédente

** Le prix de l'or dépasse pour la première fois les 5 300 dollars l'once, porté par l'incertitude économique et l'affaiblissement du dollar américain, alors que les investisseurs attendaient la décision politique de la Réserve fédérale dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à son indépendance

** L'indice du dollar américain .DXY est resté proche de son plus bas niveau depuis quatre ans, ce qui a rendu les lingots d'or moins chers pour les acheteurs étrangers. USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 3% et Barrick Mining ABX.TO en hausse de 1%

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N en hausse de 4,1%, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 3,2%, Harmony Gold

HMY.N ajoute 6,5% et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 3,5%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de 2,5% et Kinross Gold K.TO augmente légèrement