Les mineurs d'or augmentent alors que le prix de l'or dépasse les 5 300 dollars l'once
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, dans le sillage de la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,2% à 5 295,23 $ l'once, après avoir atteint un record de 5 311,31 $ l'once. Il a gagné plus de 3% au cours de la session précédente

** Le prix de l'or dépasse pour la première fois les 5 300 dollars l'once, porté par l'incertitude économique et l'affaiblissement du dollar américain, alors que les investisseurs attendaient la décision politique de la Réserve fédérale dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à son indépendance

** L'indice du dollar américain .DXY est resté proche de son plus bas niveau depuis quatre ans, ce qui a rendu les lingots d'or moins chers pour les acheteurs étrangers. USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 3% et Barrick Mining ABX.TO en hausse de 1%

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N en hausse de 4,1%, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 3,2%, Harmony Gold

HMY.N ajoute 6,5% et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 3,5%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de 2,5% et Kinross Gold K.TO augmente légèrement

Investir dans l'or

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
298,620 CAD TSX +1,74%
ANGLOGOLD ASH
111,880 USD NYSE +2,24%
BARRICK MINING
70,830 CAD TSX -0,04%
GOLD FIELDS
49,000 EUR Tradegate +3,81%
GOLD FIELDS SP ADR
59,220 USD NYSE +4,90%
HARMONY GOLD MIN
21,300 EUR Tradegate +6,77%
HARMONY GOLD SP ADR
25,370 USD NYSE +4,92%
KINROSS GOLD
51,240 CAD TSX -0,33%
NEWMONT
129,710 USD NYSE +2,08%
Or
5 282,69 USD Six - Forex 1 +1,96%
SIBANYE SP ADR
20,480 USD NYSE +2,09%
SIBANYE STILLW
4,280 EUR Tradegate +4,14%
SIBANYE STILLW
4,9900 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
