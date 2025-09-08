Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse les 3 600 dollars en raison des espoirs de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,4 % à 3 635,41 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 636,69 $ au cours de la séance précédente

** Le prix de l'or augmente alors que la faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis renforce les attentes de la Réserve Fédérale qui réduira ses taux d'intérêt la semaine prochaine

** Le minier Barrick Gold ABX.TO gagne légèrement du terrain

** Les actions cotées aux États-Unis du mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N augmentent de 3 ,9 %, Gold Fields GFI.N de 3,4 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,1 % et Sibanye Stillwater SBSW.N grimpe de 5 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO en hausse de 1,4% et Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de ~1%