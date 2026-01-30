 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent s'effondrent alors que le métal blanc passe sous la barre des 100 dollars
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de sociétés d'extraction d'argent cotées aux États-Unis chutent en début de marché alors que le métal blanc passe en dessous de la barre des 100 dollars l'once

** L'argent au comptant XAG= a baissé de plus de 14% à 99,77 dollars l'once, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices et le dollar américain s'étant renforcé suite à la nomination imminente d'un nouveau président de la Réserve fédérale américaine

** « Bien qu'une partie significative du mouvement de hausse de l'argent se soit appuyée sur des fondamentaux solides, il y avait clairement un excès de spéculation sur le marché et je pense que cela est en train de se résorber », a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman

** Hecla Mining HL.N en baisse de près de 14%; Coeur Mining CDE.N en baisse de plus de 15%

** Mineurs canadiens: Wheaton Precious Metals WPM.N en baisse de 9%; Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 14%; Endeavour Silver EXK.N en baisse de 14,5%

** ETFs: Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P chutent tous deux de plus de 15%; Global X Silver Miners SIL.P en baisse de 12,7%; ProShares Ultra Silver

AGQ.P chute jusqu'à 30,5%

Valeurs associées

Argent
101,90 USD Six - Forex 1 -12,05%
COEUR MINING
24,590 USD NYSE -4,02%
ENDEAVOUR SILVER
17,720 CAD TSX -5,64%
ENDEAVOUR SILVER
13,150 USD NYSE -5,05%
HECLA MINING
26,325 USD NYSE -3,20%
SILVERCORP METAL
16,340 CAD TSX -5,88%
WHEATON PRECIOUS
205,430 CAD TSX -2,92%
WHEATON PRECIOUS
152,735 USD NYSE -2,26%
