information fournie par Reuters • 20/01/2026 à 15:53

Les mineurs d'argent progressent, la ruée vers la sécurité alimentant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,14% à 94,81 $ l'once après avoir atteint un record de 95,53 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les tensions mondiales déclenchent une nouvelle ruée vers la sécurité

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~1%

** Le mineur canadien Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en légère hausse

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 6%