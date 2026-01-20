 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent, la ruée vers la sécurité alimentant la demande
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,14% à 94,81 $ l'once après avoir atteint un record de 95,53 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les tensions mondiales déclenchent une nouvelle ruée vers la sécurité

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~1%

** Le mineur canadien Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en légère hausse

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 6%

Valeurs associées

Argent
93,70 USD Six - Forex 1 -1,07%
COEUR MINING
22,525 USD NYSE -0,07%
ENDEAVOUR SILVER
16,670 CAD TSX +1,28%
ENDEAVOUR SILVER
11,985 USD NYSE +2,35%
HECLA MINING
26,760 USD NYSE +0,83%
SILVERCORP METAL
16,660 CAD TSX +0,60%
