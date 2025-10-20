 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent grâce aux paris sur une baisse des taux de la Fed américaine
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,1% à 52,40 $/oz en raison des attentes de nouvelles baisses de taux aux États-Unis

** Le métal a chuté de 4,4 % vendredi, après avoir atteint un record de 54,47 $ plus tôt dans la journée

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO augmentent légèrement

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P augmentent chacun de ~1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
52,40 USD Six - Forex 1 +0,93%
COEUR MINING
22,025 USD NYSE +4,66%
ENDEAVOUR SILVER
13,080 CAD TSX +3,07%
HECLA MINING
14,450 USD NYSE +3,77%
SILVERCORP METAL
9,880 CAD TSX +1,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

