information fournie par Reuters • 20/10/2025 à 18:27

Les mineurs d'argent progressent grâce aux paris sur une baisse des taux de la Fed américaine

20 octobre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,1% à 52,40 $/oz en raison des attentes de nouvelles baisses de taux aux États-Unis

** Le métal a chuté de 4,4 % vendredi, après avoir atteint un record de 54,47 $ plus tôt dans la journée

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO augmentent légèrement

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P augmentent chacun de ~1%