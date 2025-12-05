Les mineurs d'argent progressent grâce à l'optimisme concernant la baisse des taux d'intérêt de la Fed américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3% à 58,84 $/once après avoir atteint un record de 58,98 $ mercredi

** Le prix de l'argent augmente alors que les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine se renforcent, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine qui pourraient clarifier la prochaine décision de la banque centrale

** L'argent a fait un bond de 101% depuis le début de l'année, en raison d'un déficit structurel de l'offre, de problèmes de liquidité et de son ajout à la liste des minéraux critiques des États-Unis

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,4% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,7%

** Mineur canadien: Silvercorp Metals SVM.TO grimpe de 2,9%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 3,1%