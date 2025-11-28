 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent en raison de la hausse des prix, portée par les espoirs de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= est en hausse de 0,8% à 53,86$/once sur l'optimisme d'une possible réduction des taux de la Réserve Fédérale en décembre

** Hecla Mining HL.N est en hausse de 1,6% et Coeur Mining

CDE.N progresse de 1,4%

** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N est en hausse de 1,4% et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N progresse de 1,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent respectivement de 1,1% et 1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
53,94 USD Six - Forex 1 +0,99%
COEUR MINING
16,190 USD NYSE +7,40%
ENDEAVOUR SILVER
12,190 CAD TSX +0,66%
ENDEAVOUR SILVER
8,610 USD NYSE +10,17%
HECLA MINING
15,965 USD NYSE +6,47%
SILVERCORP METAL
10,070 CAD TSX -0,59%
