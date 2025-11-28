Les mineurs d'argent progressent en raison de la hausse des prix, portée par les espoirs de réduction des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= est en hausse de 0,8% à 53,86$/once sur l'optimisme d'une possible réduction des taux de la Réserve Fédérale en décembre

** Hecla Mining HL.N est en hausse de 1,6% et Coeur Mining

CDE.N progresse de 1,4%

** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N est en hausse de 1,4% et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N progresse de 1,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent respectivement de 1,1% et 1%