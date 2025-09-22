Les mineurs d'argent progressent alors que les prix du métal blanc dépassent leur plus haut niveau depuis 14 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain sur le marché, suivant les prix plus élevés du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,3 % à 43,64 $ l'once, un plus haut de plus de 14 ans, sur les attentes des investisseurs d'une baisse des taux de la Fed; plusieurs remarques des responsables de la banque centrale américaine, des données clés sur l'inflation sont attendues plus tard dans la semaine
** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en hausse de 3,5 % et 4,5 %, respectivement
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N augmentent tous deux de 3,7 %
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,6 % et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,8 %
