Les mineurs d'argent progressent alors que les prix atteignent un nouveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= atteint un record de 62,98 $ l'once, s'établissant en hausse de 1,5 % à 62,66 $

** Les prix grimpent pour atteindre un nouveau record après que la Réserve fédérale américaine ait voté une réduction des coûts d'emprunt d'un quart de point de pourcentage, tout en signalant une pause dans les réductions des taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,2%, Coeur Mining

CDE.N en hausse de 6,1%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 3,1% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,5 % tous deux