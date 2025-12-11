 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent alors que les prix atteignent un nouveau record
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= atteint un record de 62,98 $ l'once, s'établissant en hausse de 1,5 % à 62,66 $

** Les prix grimpent pour atteindre un nouveau record après que la Réserve fédérale américaine ait voté une réduction des coûts d'emprunt d'un quart de point de pourcentage, tout en signalant une pause dans les réductions des taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,2%, Coeur Mining

CDE.N en hausse de 6,1%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 3,1% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,5 % tous deux

Valeurs associées

Argent
63,43 USD Six - Forex 1 +2,59%
COEUR MINING
16,930 USD NYSE +5,81%
ENDEAVOUR SILVER
12,930 CAD TSX +3,69%
HECLA MINING
18,200 USD NYSE +5,78%
SILVERCORP METAL
11,650 CAD TSX +2,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

